بلدية الساحل تحتفل بتخريج 625 مجندا تمهيدا لتوزيعهم على النقاط الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 11:54 مساء
جانب من حفل التخرج الذي أقامته بلدية الساحل. (وكالة الأنباء الليبية بنغازي)

شهدت بلدية ساحل الجبل الأخضر، الأحد، احتفالية لتخريج الدفعة الأولى من مُنتسبي وزارة الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة، بحضور عدد من الشخصيات من وزارة الداخلية، ومدير أمن الساحل، والضباط والعسكريين والمُهتمين بالشأن العام بالمدينة.

وقال مسئول العلاقات والتعاون الدولي، العميد بوعجلية سالم الزيداي، إن الحفل شهد تخريج 625 مجندًا بعد اجتيازهم دورة تدريبية تلقى فيها المتدربون تدريبات مكثفة.

وأكد المسؤول في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية بنغازي، أنه سيتم توزيع الخريجين على النقاط الأمنية التابعة لمديرية أمن ساحل الجبل الأخضر، للمساهمة في إرساء الأمن.

جانب من حفل التخرج الذي أقامته بلدية الساحل. (وكالة الأنباء الليبية بنغازي)
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