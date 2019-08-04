«طيران مالطا» لن تستأنف رحلاتها إلى طرابلس هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 10:25 مساء
إحدى طائرات شركة «طيران مالطا». (موقع اندبندنت المالطي)

قال موقع «اندبندنت» المالطي، اليوم الأحد، إن شركة «طيران مالطا» سيكون من الصعب للغاية عليها استئناف الرحلات الجوية إلى ليبيا هذا العام بسبب الهجمات الأخيرة على مطار معيتيقة في طرابلس.

وأشار الموقع إلى أن شركة «طيران مالطا» كانت تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى العاصمة الليبية طرابلس «لكن الوقت على ما يبدو قد تغير الآن».

وأضاف الموقع أن وزارة السياحة المالطية كان أكدت في وقت سابق هذا العام أن «استئناف الرحلات المجدولة من ليبيا وإليها أمر مرغوب فيه من قبل الحكومتين المالطية والليبية».

يشار إلى أن مطار معيتيقة يتعرض منذ انطلاق الحرب في طرابلس للقصف الذي ازدادت وتيرته خلال الأيام الماضية ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة وتأخر الرحلات الجوية.

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