وزير «داخلية الموقتة» يأمر بسجن رجال الأمن «المقصرين في أداء واجباتهم» ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 10:02 مساء
جولة تفتيشية لوزير داخلية الحكومة الموقتة على مداخل بنغازي ومناطقها وتمركزاتها الأمنية, 4 أغسطس 2019, (داخلية الموقتة)

أحال وزير الداخلية في الحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف عددا من رجال الأمن «المقصرين في أداء واجباتهم» ببنغازي إلى سجن انضباط الشرطة بالإدارة العامة للتفتيش، وذلك خلال جولة تفتيشية على مداخل بنغازي ومناطقها وتمركزاتها الأمنية، في ساعات متأخرة من ليل السبت وحتى الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد.

ووفق بيان لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، أصدر بوشناف تعليمات باستلام الإدارة العامة للأمن المركزي كافة البوابات بمداخل مدينة بنغازي بشكل مؤقت لحين إعادة ترتيبها.

وشملت الجولة مراكز شرطة القوارشة وقاريونس، وبوابة المدخل الغربي لمدينة بنغازي إضافة إلى منطقة الصابري وشاطيء (الكورنيش)، ومناطق تمركزات قوات الأمن في مناطق اللثامة وحي السلام وسيدي يونس والوحيشي وشارع سوريا والسيرتي وقاريونس وقنفودة وأم الحيران وطابلينو والفويهات وشارع فينيسيا.

وأوضح البيان أن الوزير اطلع على سجل بلاغات المواطنين والأجهزة الأمنية، والأوامر اليومية بمراكز الشرطة، كما تفقد أماكن احتجاز الموقوفين على ذمم القضايا وظروفهم الإنسانية والحقوقية، متأكدا من صحة إجراءات احتجازهم بأوامر النيابة العامة، من خلال محاضر جمع الاستدلال بالمراكز.

وأصدر الوزير التعليمات بمعاقبة كافة المتغيبين عن مراكز الشرطة التي أجرى زيارة لها، وفقا لقوائم الحضور والانصراف، كما وجه بإحالة كامل الوردية المناوبة في بوابة اللويفية بالمدخل الغربي لمدينة بنغازي إلى سجن انضباط الشرطة بتهمة التقصير، ووجه مدير إدارة الأمن المركزي المرافق له باستلام الموقع على الفور.

ووجه الوزير تعليمات مشددة باستخدام القوة في حال وقوع أية هجمات على مراكز ومقار الشرطة، مشددا على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة فيما يتعلق بأمن وتأمين المواطن في المدينة.

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