نجاة طائرة طيران البراق من قصف على مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 07:43 مساء

أعلن مطار معيتيقة الدولي، نجاة طائرة طيران البراق من قصف استهدف المطار قبل قليل، بحسب بيان على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط»، التأكد من الخبر من مصادر مستقلة..

ويتعرض مطار معيتيقة للقصف بشكل متواصل منذ بدء الحرب جنوب طرابلس، من خلال الطيران التابع للقيادة العامة والتي تتهم قوات حكومة الوفاق باستخدام المطار لأغراض عسكرية، فيما تنفي الحكومة في طرابلس هذه الاتهامات.

كما دعا المبعوث الأممي غسان سلامة، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن قبل أيام، «السلطات في طرابلس لوقف استخدام مطار معيتيقة عسكريا»، مشيرا إلى أن «المطار تعرض إلى استهداف بقذائف بصفة دورية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى توقف الملاحة الجوية به مرات عدة».

«مواصلات الوفاق» تدعو سلامة لزيارة مطار معيتيقة للتأكد من أنه «يستعمل للأغراض المدنية فقط»

وأبدى سلامة قلقه من «تزايد وتيرة الهجمات على المطار»، منوها بأن تلك الهجمات «أوشكت على إصابة طائرات مدنية»، وعقب قائلا: «أخشى أن ينفد الحظ في ظل هذا القصف الذي يشن بشكل يومي تقريبًا».

فيما نفت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق ما ورد في إحاطة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن الدولي بشأن استخدام مطار معيتيقة الدولي لأغراض عسكرية، مؤكدة أن «المطار يستخدم لحركة الملاحة الجوية المدنية، وهو المنفذ الدولي الأكثر استخداما من الليبيين ومن كافة المناطق، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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