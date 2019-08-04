مصرع ثلاث سيدات من عائلة واحدة بحادث سير مروع شرق طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 04 أغسطس 2019, 06:24 مساء
موقع الحادث بمنطقة باب الزيتون شرق طبرق. (الإنترنت)

لقي ثلاث سيدات مصرعهن وأصيب رجل وطفل بجروح بليغة جميعهم من عائلة واحدة، جراء حادث سير مروع وقع فجر اليوم الأحد، على طريق طبرق إمساعد شرق البلاد.

وقال مصدر من مركز طبرق الطبي لـ«بوابة الوسط» إن الحادث وقع بمنطقة باب الزيتون (25 كلم شرق طبرق) بسبب اصطدام سيارة صغيرة بشاحنة ما أدى إلى وفاة ثلاث سيدات وإصابة طفل ورجل.

وأكد المصدر أن حالات الوفاة والمصابين من عائلة واحدة، مشيرا إلى أن الرجل والطفل إصابتهم بليغة ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بغرفة العناية الفائقة بمركز طبرق الطبي.

وأضاف المصدر أن أغلب الحوادث تقع على الطريق الدولي الممتد من إمساعد إلى طبرق الذي يصل طوله إلى 155 كلم بسبب تهالكه وتصدعه وعدم إجراء صيانة له منذ سنوات طويلة.

يشار إلى أن الحكومة الموقتة وهيئة الاستثمار العسكري تعهدتا بصيانة الطريق الدولي طبرق إمساعد وترميمه في أسرع وقت ممكن دون جدوى.

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