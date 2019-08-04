«تسييري طبرق» يطالب الجهات الأمنية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء

اجتماع بوالخطابية مع آمر منطقة طبرق العسكرية والقيادات الأمنية في المدينة. (بوابة الوسط)

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، الجهات الأمنية في المدينة «بضرورة تنفيذ تعليمات النيابة العامة وتنفيذ كافة الأحكام الصادرة عن القضاء» وفق ما أعلنه الناطق باسم البلدية مروان يونس.

جاء مطالبة بوالخطابية، خلال اجتماع طارئ عقده صباح اليوم الأحد، مع آمر منطقة طبرق العسكرية ومدير الأمن ومسؤولي الأجهزة الأمنية بالمدينة لبحث الآلية اللازمة لوضع حد للمخالفات والخروقات الحاصلة بالمدينة.

وأوضح الناطق باسم بلدية طبرق، مروان يونس لـ«بوابة الوسط» أن الاجتماع «ركز على عدة نقاط منها التنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة فيما يخص المصلحة العامة وخاصة الأمن العام وإعلام التمركزات الأمنية بضرورة إزالة كافة أنواع الزجاج المعتم والتنبيه على ضرورة تركيب اللوحات المعدنية على المركبات الآلية».

وقال يونس إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على «تشكيل لجنة مكونة من الدعم المركزي والحرس البلدي والنجدة والقوات المسلحة مهمتها القيام بحملات موسعة على جزر الدوران وضواحي المدينة وتفتيش السيارات وإبلاغ المواطنين بإتمام الإجراءات تزامنا مع قرب عيد الأضحى».

وأضاف الناطق باسم بلدية طبرق أن رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية «طالب خلال الاجتماع الجهات الأمنية بضرورة تنفيذ تعليمات النيابة العامة وتنفيذ كافة الأحكام الصادرة عن القضاء».

وذكر يونس أن بوالخطابية شدد أيضا على ضرورة «إيقاف الأراضي الزراعية المتنازع عليها للمحافظة على العلاقات الاجتماعية بمنطقة البطنان عامة وطبرق خاصة والتأكيد على ضرورة تفعيل دور جهاز مكافحة المخدرات»، مطالبا «الجهات الأمنية التعاون معهم لأداء مهامهم على الوجه الأمثل».