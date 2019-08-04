تراجع العملات الرئيسة بالسوق الموازية

تراجعت العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد، بعد نحو خمسة أيام من تخفيض الرسوم على بيع العملات الأجنبية.

وانخفض الدولار بفارق قرشين اثنين مسجلا 4.09 دينار، مقابل 4.11 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهبط اليورو بفارق قرشين اثنين أيضا، ليسجل 4.54 دينار، مقارنة بـ 4.56 دينار أمس، لكن الجنيه الإسترليني انخفض بفارق ثلاثة قروش إلى 4.93 دينار، مقارنة بـ4.96 دينار أمس

وسجل سعر صرف العملة الأميركية انخفاضا كبيرا يوم الثلاثاء، إثر قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بتخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163%، بدلا عن 183% التي كانت محددة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1) لسنة 2018، مما أدى إلى هبوط الدولار إلى نحو 4.09 دينار بالسوق الموازية.

كذلك تراجعت الليرة التركية إلى 0.74 دينار مقارنة بـ0.75 دينار أمس، والدينار التونسي 1.42 دينار، مقابل 1.43 دينار أمس بفارق قرش واحد لكل من العملتين التركية والتونسية.