تراجع العملات الرئيسة بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 01:25 مساء

تراجعت العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد، بعد نحو خمسة أيام من تخفيض الرسوم على بيع العملات الأجنبية. 

وانخفض الدولار بفارق قرشين اثنين مسجلا 4.09 دينار، مقابل 4.11 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وهبط اليورو بفارق قرشين اثنين أيضا، ليسجل 4.54 دينار، مقارنة بـ 4.56 دينار أمس، لكن الجنيه الإسترليني انخفض بفارق ثلاثة قروش إلى 4.93 دينار، مقارنة بـ4.96 دينار أمس

وسجل سعر صرف العملة الأميركية انخفاضا كبيرا يوم الثلاثاء، إثر قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بتخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163%، بدلا عن 183% التي كانت محددة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1) لسنة 2018، مما أدى إلى هبوط الدولار إلى نحو 4.09 دينار بالسوق الموازية.

كذلك تراجعت الليرة التركية إلى 0.74 دينار مقارنة بـ0.75 دينار أمس، والدينار التونسي 1.42 دينار، مقابل 1.43 دينار أمس بفارق قرش واحد لكل من العملتين التركية والتونسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دبابات الثلج».. سلاح روسي جديد للنهوض بالسياحة
منوعات
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
تونس والجزائر.. مخاض عسير يعرقل جهود حل الأزمة الليبية
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
تقرير: الاقتصاد الأميركي وفر 164 ألف فرصة عمل في يوليو
اقتصاد
رئيس نيجيريا يستعجل السلام في ليبيا بعد شكاوى من متطرفين قدموا منها
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
من واشنطن إلى موسكو.. انقسام النواب يعقّد الحل السياسي
ليبيا
في العدد 193: حرب الخطوط الخلفية ومأزق غسان سلامة
ليبيا
السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى 11 أغسطس
عربى
تنصيب ولد الغزواني رئيسا لموريتانيا في انتقال تاريخي للسلطة
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطارات ذكية لتوليد الكهرباء أثناء القيادة