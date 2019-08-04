افتتاح مقر «خارجية الموقتة» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 11:54 صباحا
المقر الجديد لوزارة الخارجية التابعة للحكومة الموقتة. (بلدية بنغازي)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة بمدينة بنغازي.

وأوضحت الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي اليوم الأحد أن «هذا المشروع يُعد من ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية».

حضر افتتاح المقر عدد من أعضاء مجلس النواب و الوزراء والناطق الرسمي باسم قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري.

ويعترف المجتمع الدولي بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق والتي يتولاها الوزير محمد طاهر سيالة، والمنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر.

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