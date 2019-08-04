الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض تدريجي غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 10:57 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاحد، استمرار تأثر مناطق دواخل ووسط وجنوب البلاد بموجة حر، نتيجة امتداد منخفض جوي صحراوي حراري يتمركز جنوب الجزائر.

وأظهرت نشرة المركز انخفاضا طفيفا وتدريجيا لدرجات الحرارة اعتبارا من يوم غد، مع رطوبة عالية على مناطق الساحل.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية مع ظهور سحب متفرفة، واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وصباح غد على بعض المناطق الشمالية، مع رطوبة عالية نسبيا. وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفيما تتراوح درجات الحرارة القصوي بين 33 و37 درجة مئوية، وبين 38 و44 درجة مئوية وتسجل انخفاضا تدريجيا غدا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة مساء اليوم على البطنان وطبرق. وتتراوح درجات الحرار بين 32 و36 درجة مئوية على المناطق الساحية، وبين 38 و41 درجة مئوية على رأس لانوف وجالو والجغبوب، ثم تسجل انخفاضا تدريجيا على أغلب المناطق اعتبارا من يوم غد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالة شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 39 و43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء.

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