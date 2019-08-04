افتتاح غرف العناية والعمليات بمستشفى الجلاء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 10:17 صباحا
غرفة العناية المركزة بمستشفى الجلاء. (بلدية بنغازي)

افتتح وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، السبت، غرف العناية والعمليات وأقساما للملاحظة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي.

وتشمل العناية المركزة ستة أسرة إضافية متكاملة، وخمس غرف عمليات بعد تطويرها واستحداثها، وقسم متكامل للملاحظة بسعة سريرية تبلغ 29 سريرا، حسب الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي.

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ويهدف هذا التوسيع إلى تقليل قوائم الانتظار بوحدة العناية المركزة وتقديم أفضل خدمة طبية وتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بمدينة بنغازي وما جاورها.

يشار إلى أن هذه الأعمال تعد ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار للمدينة وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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