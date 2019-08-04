ضبط متهم ببيع الخمور والمواد المخدرة في طبرق

ضبط أفراد قسم البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق، متهمًا بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من «الخمور والحبوب والحشيش» بأحد أحياء المدينة.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، السبت، «وردت معلومات تفيد بأن هناك مواطنًا يستخدم منزلاً لبيع المخدرات».

وأضاف: «جرى تشكيل قوة من وحدة التحريات الخاصة بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق، وتمت مداهمة المكان والقبض على صاحبه وبحوزته كمية من الخمور، محلية الصنع، ومخدر الحشيش، وحبوب مخدرة من أنواع مختلفة».

وأشار المصدر إلى أنه جرى «مصادرة الممنوعات وإحالة صاحبها للنيابة العامة، التي تولت التحقيقات».