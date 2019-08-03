«مواصلات الوفاق» تدعو سلامة لزيارة مطار معيتيقة للتأكد من أنه «يستعمل للأغراض المدنية فقط»

غسان سلامة متحدثا إلى مجلس الأمن، الاثنين، 29 يوليو 2019. (البعثة الأممية)

دعت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، لزيارة مطار معيتيقة والتأكد من أنه «يستعمل للأغراض المدنية فقط».

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أنها ترحب بزيارة سلامة ونائبته استيفاني ويليامز، للمطار للتأكد من أنه «يستعمل فقط للأغراض المدنية خلافاً لما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن، التي تضمنت مجموعة من الأخطاء والمعلومات المضللة وغير المؤكدة».

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وقدم سلامة إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين الماضي، داعيا السلطات في طرابلس لوقف استخدام مطار معيتيقة عسكريًا.

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فيما نفت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق سريعا ما ورد في إحاطة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مجلس الأمن بشأن استخدام مطار معيتيقة الدولي لأغراض عسكرية.