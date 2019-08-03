«تعليم الوفاق» تبحث مع مديرية أمن طرابلس تأمين لجان امتحانات الشهادة الثانوية

اجتماع رئيس لجنة امتحانات الثانوية برئيسي جامعة طرابلس واتحاد طلبة ليبيا، 31 يوليو 2019 (صفحة «تعليم الوفاق» على فيسبوك)

بحثت لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية، التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، مع مساعد مدير مديرية أمن طرابلس، إعداد الخطة اللازمة لتأمين الطلاب الممتحنين بمرحلة شهادة التعليم الثانوي، وأعضاء اللجان ومقار اللجان داخل نطاق عمل المديرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُـقد بمقر رئاسة جامعة طرابلس، بحضور رئيس لجنة الإشراف والمتابعة الدكتور محمد العتوق، ومساعد مدير مديرية أمن طرابلس العميد رمضان البرباش، وفق بيان صادر اليوم السبت عن وزارة التعليم بحكومة الوفاق.

وفي نهاية الاجتماع زار رئيس اللجنة، برفقة مساعد مدير أمن طرابلس، مقار اللجان لوضع الخطة الأمنية المناسبة، والوقوف على الاحتياجات اللازمة قبل بدء الامتحانات.

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يذكر أن وزارة التعليم تكثف جهودها هذه الأيام وتعقد لقاءات مستمرة مع لجان نوعية شكلتها للتحضير والتجهيز لامتحانات الشهادة الثانوية، ومع جهات وقطاعات حكومية أخرى، ذات العلاقة؛ بهدف توفير بيئة آمنة ومحفزة وهادئة ومريحة للطلاب طيلة فترة الامتحانات، بما يضمن أداءها بكل نزاهة وشفافية، ويحقق تقييمًا حقيقيًّا لكافة عناصر المنظومة التعليمية.