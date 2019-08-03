توزيع 4480 أسطوانة غاز طهي في غريان خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 07:07 مساء
اسطوانات غاز طهي تصل ليبيا (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية غريان توزيع 4480 أسطوانة غاز طهي على المستودعات، و630 ألف لتر بنزين، و130 ألف لتر وقود ديزل، على محطات الوقود بالمدينة، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف عميد البلدية يوسف بديري، في تقريره عن الوضع في غريان خلال الأسبوع الماضي، أن الحصص تم توزيعها على الشركات الثلاث؛ الراحلة والشرارة وليبيا.

أما عن غاز الطهي، فبحسب عميد غريان، فقد تم توزيع الحصص على مستودعات الغاز الملتزمة بالبيع بالسعر الرسمي، إذ بلغت حصة مستودع «مفتاح القارة- القواسم» 840 أسطوانة، و«عبد الباسط شيبة- تغرنة» 490 أسطوانة، و«بدر ناصر حفيظ- الجحيشة» 980 أسطوانة، و«عبد الناصر المبروك- غريان» 980 أسطوانة، و«عبد المولى الجلد- القواسم»، 490 أسطوانة، و«أنور الساعدي- غريان» 280 أسطوانة، و«محمد الطاهر- أبوزيان» 280 أسطوانة، والمبروك الفقي- المغاربة» 280 أسطوانة.

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