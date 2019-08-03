العثور على «قذيفة صاروخ» على شاطئ البحر بمنطقة الزعفران

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 03 أغسطس 2019, 07:02 مساء
مخلفات حربية جرى انتشالها في وقت سابق بسرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصدر بمحلة الزعفران ببلدية سرت، العثور على قذيفة «صاروخ طيران غير متفجرة وزن ثقيل» على شاطئ البحر بمنطقة الزعفران (7 كيلو مترات غرب مدينة سرت).

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» أن مواطنا عثر على القذيفة أثناء تنزهه مع أسرته على شاطئ البحر، حيث وجد «جسما غريبا» فقام بإبلاغ محلة الزعفران التابعة لبلدية سرت، التي أبلغت بدورها الجهات الأمنية والمنظمات المختصة.

وأشار المصدر الذي رفض نشر اسمه، إلى أن فريق المنظمة الدنماركية لإزالة الألغام سيقوم بزيارة الموقع من أجل محاولة انتشال القذيفة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي مساء اليوم.

تفكيك قذيفتين عثر عليهما في حديقة ومزرعة بسرت

وأمس الجمعة، انتشل فريق سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية، التابع لقوة حماية وتأمين سرت، «قذيفة صاروخ طيران غير متفجرة» بمزرعة بمنطقة الزيد أبو هادى، تم العثور عليها من قبل صاحب المزرعة، الذي قام بإبلاغ السرية عنها مباشرة، وتم إبطال مفعولها.

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