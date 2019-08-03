«بركان الغضب»: إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات القيادة العامة

صور لحطام الطائرة نشرها المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر فيسبوك.

أعلن الناطق الرسمي باسم عملية «بركان الغضب» لتابعة لقوات حكومة الوفاق، مصطفى المجعي، أن «قوات المنطقة العسكرية الوسطى بالمحور الجنوبي أسقطت طائرة مسيرة تحمل صورايخ تابعة لقوات القيادة العامة كانت تحاول مهاجمة أهداف مدنية».

ونشرت صفحة المكتب الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، صورًا قالت إنها لحطام الطائرة التي أسقطت. فيما لم يصدر أي تعليق من قوات القيادة العامة حول إسقاط الطائرة.

صور لحطام الطائرة نشرها المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر فيسبوك.

صور لحطام الطائرة نشرها المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر فيسبوك.

صور لحطام الطائرة نشرها المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر فيسبوك.