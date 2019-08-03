إنقاذ 62 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 02:14 مساء
عملية انقاذ المهاجرين في البحر المتوسط. (مكتب الإعلام والثقافة البحرية- أرشيفية)

أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، إنقاذ 62 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية من المغرب وبنغلاديش والصومال كانوا على متن قارب مطاطي تعطل بهم فجر الجمعة قبالة سواحل طرابلس..

وذكر الجهاز في بيان نشره على صفحته بموقع «فيسبوك»، أنه «جرى إيواء هؤلاء المهاجرين داخل فرع طرابلس طريق السكة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم الخدمات الصحية الأولية لهم وخدمات الإيواء لهم». 

وأكد الجهاز أنه «تواصل مع السفارات التابعة لهؤلاء المهاجرين لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم»، موجها الشكر لوحدتي الإيواء الدوريات بفرع طرابلس الذين ساعدوا لساعات لإيواءهم.

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