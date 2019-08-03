«رأس لانوف لتصنيع النفط»: وصول أول شحنة غاز الإيثيلين لبدء تشغيل المجمع الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 09:12 صباحا
مصفاة رأس لانوف. (الإنترنت- أرشيفية)

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وصول أولى شحنات غاز الإيثيلين لإعادة تشغيل المجمع الصناعي مرة أخرى.

وذكرت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «الناقلة (Stella kosan) وصلت عبر ميناء رأس لانوف النفطي وعلى الرصيف «3B» محملة بكمية من غاز الإيثيلين تقدر بحوالي (4000) طن متري».

وأضافت أن «هذه الشحنة تعتبر أولى الشحنات لتعبئة خزان منتج الإيثلين بمنطقة تخزين المنتجات الباردة لتغذية مصنع البولي استعدادا لتشغيل المصنع خلال الأيام القريبة القادمة».

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ولفتت إلى أن «باقي الشحنات ستتوالى في الأيام القادمة ولفترة مؤقتة إلى حين تشغيل مصنع الإيثلين في الفترة القادمة وفق الخطة الرئيسية للمشروع».

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