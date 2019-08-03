مـدير أمن بنغازي يعطي تعليمات بتفعيل المربعات الأمنية

أعطى مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز، تعليمات بـ«تفعيل المربعات الأمنية»، وإعادة «تفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين المدينة».

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي بيان مقتضب ليل الجمعة جاء فيه أن مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز أمر بـ«إعداد خطة أمنية معلوماتية مشتركة تستهدف جمع المعلومات الأمنية للخلايا النائمة والمشبوهين والمندسين ورصد تحركاتهم وضبطهم من خلال تفعيل المربعات الامنية».

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ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تشهد فيه مدينة بنغازي تدهور أمني حيث سجلت المدينة خلال هذه الفترة عدد من حالات التفجير والخطف والقتل ورمي الجثث وسط صمت وزارة الداخلية ومديرية أمن بنغازي والأجهزة المعنية بالمدينة حيث لم تصدر أي بيان رسمي تفصيلي أو عقد مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز حول هذه الحوادث التي أثارت الرعب بين المواطنيين.

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وأكد مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز على «تفعيل الخطة الأمنية بحيث تشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة».

ولفت العميد عادل عبدالعزيز إلى «خلق آليه عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية يستهدف من خلاله ضبط الشارع العام وضبط التجاوزات الأمنية».

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ونوه مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز إلى «تشكيل لجنة قبض مشتركة لضبط المطلوبين والصادر في حقهم أوامر ضبط والمحكوم عليهم جنائياً».