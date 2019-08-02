مديرية أمن طبرق تكلف رئيساً جديداً لمركز شرطة المدينة

قررت مديرية أمن طبرق تكليف الرائد شعبان سعيد بمهام رئيس مركز شرطة المدينة وفقا للقرار 406 من العام 2019.

جاء ذلك خلال إصدار المديرية عددا من التكليفات الجديدة لمركز شرطة المدينة، ومساعدين للشؤون العامة والشؤون الأمنية ومنسق لغرفة الاتصالات والسيطرة ورئيس جديد لقسم التراخيص بالمديرية.

وشملت القرارات التي تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منها تكليف العقيد محمد أحميدة بمهام المساعد للشؤون العامة بالمديرية، والعقيد مجيد إدريس بمهام المساعد للشؤون الأمنية والعقيد واعر مراجع بمهام منسق غرفة الاتصالات والسيطرة بمديرية أمن طبرق.

ونص القرار رقم 413 لسنة 2019 على تكليف المقدم أشرف فتحي بمهام رئيس قسم تراخيص المركبات الآلية بالمديرية وتعمل بكافة القرارات من تاريخ صدورها.

وتمتد حدود مديرية أمن طبرق الإدارية والأمنية من عين الغزالة غربا إلى كمبوت وقابس شرقا حتى الجغبوب جنوبا.