تفكيك قذيفتين عثر عليهما في حديقة ومزرعة بسرت

مخلفات حربية جرى انتشالها في وقت سابق بسرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أبطل فريق سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية، التابع لقوة حماية وتأمين سرت، «قذيفة هاون» كانت معدة للتفجير بحديقة سرت الترفيهية، حيت تم العثور عليها من قبل أحد المواطنين في وقت سابق، وأبلغ الجهات المختصة.

وقال أحد أفراد السرية، عمران البورى، لـ«بوابة الوسط»، «لو انفجرت القذيفة لكانت كارثها كبيرة».

وأوضح أن فريق السرية انتشل «صاروخ طيران غير متفجر» بمزرعة بمنطقة الزيد أبو هادى (20 كيلو مترا جنوبي سرت)، تم العثور عليها من قبل صاحب المزرعة، الذي قام بإبلاغ السرية عنها مباشرة، حيث تم إبطال مفعولها.

وأضاف البوري، أن «هذه الأجسام الخطرة جميعها زرعها تنظيم داعش الإرهابي».