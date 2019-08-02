المجلس البلدي يبحث مع تجار ورجال أعمال حل مشكلة النظافة بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أغسطس 2019, 09:46 مساء
المجلس البلدي يبحث مع تجار ورجال أعمال حل مشكلة النظافة بمصراتة, 1 أغسطس 2019 (بلدية مصراتة)

بحث المجلس البلدي في مصراتة، تذليل الصعوبات التي تواجه الشركة العامة لخدمات النظافة وحل مشكلة المكبات المرحلية وتكدس القمامة، وعدم قدرة الشركة لعدة ظروف وأسباب على القيام بمهامها على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال استقبال المجلس البلدي صباح أمس الخميس، مجموعة من التجار ورجال الأعمال والنشطاء من رجال ونساء المدينة، في إطار تكثيف الجهود والتعاون من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه الشركة العامة لخدمات النظافة.

حضر الاجتماع عميد البلدية، مصطفى كرواد، وعضوا المجلس، محمد التومي وأبوبكر الهريش، حيث ناقشوا مع التجار أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركة، وكيفية التعامل معها، والتي تركزت حول عدم التزام وزارة الحكم المحلي بتوفير الأموال اللازمة للشركة، مما أثر على أدائها سلبيا، فضلا عن الأضرار التي اشتكى منها قاطنو الفرع البلدي بالغيران المحتضن للمكب المرحلي الوحيد بالبلدية.

ووفق بيان للمجلس البلدي اليوم، فقد تم دعم الشركة خلال الأعوام من 2015 إلى 2018 بمبلغ مليون و750 ألف دينار، لتسيير مهامها.

ووفق بيان للمجلس اليوم، يجرى حاليا إعداد مكب مرحلي بالفرع البلدي قصر أحمد، بالجهود الذاتية لأهالي المنطقة، واتخذت كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بشأنه، وسيتم قريبا الشروع في تسييجه لتسليمه للشركة التي تعهدت بمضاعفة العمل وفقا للاجتماعات التي تمت مع الوزارة، حيث تم توضيح نتائجها لأهالي الفرع البلدي بالغيران.

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