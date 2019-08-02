شركة الكهرباء تعلن أسباب الإظلام التام في المنطقتين الجنوبية والغربية

كشفت الشركة العامة للكهرباء، عن أسباب الظلام الذي يغطي المنطقتين الجنوبية والغربية حاليا، لافتة إلى أن «هذا الظلام حدث نتيجة لخروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد، وإرجاع بعض المواطنين لأحمال دون علم غرفة التحكم الرئيسية من بعض محطات التحويل بالمناطق، فضلا عن أنانية بعض المناطق والمدن برفضها الدخول في عملية طرح الأحمال مما أربك الوضع التشغيلي للشبكة الكهربائية».

ونشرت الشركة صورا للعاملين من داخل غرفة التحكم الرئيسية يحاولون إعادة تشغيل بعض وحدات التوليد، مشيرة إلى أن «كل العاملين بغرفتي التحكم الوطني والجهوي الغربية وعدد من المسؤولين بالشركة يعملون على إعادة تشغيل بعض وحدات التوليد»، مضيفة أنها نبهت «عديد المرات أن هذه الأعمال لها تأثيرات سلبية على الشبكة الكهربائية تؤدي إلى حدوث الإظلام التام».

إظلام تام بالمنطقتين الغربية والجنوبية جراء انقطاع الكهرباء

وتشهد المنطقتان الغربية والجنوبية في هذه الأثناء من اليوم الجمعة حالة إظلام تام جراء انقطاع التيار الكهربائي.

وأرجعت الشركة العامة للكهرباء، في بيان سابق، سبب حدوث الإظلام التام إلى «خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

محاولات لإعادة تشغيل بعض وحدات التوليد وإنهاء الظلام بالمنطقتين الجنوبية والغربية, 2 أغسطس 2019, (الشركة العامة للكهرباء)