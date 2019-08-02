مصدر طبي: مصرع 4 شباب من درنة في حادث سيارة مروع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أغسطس 2019, 07:38 مساء

لقي 4 شباب من مدينة درنة مصرعهم الجمعة جراء حادث سيارة مروِّع بالطريق الساحلي غرب المدينة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن ضحايا الحادث هم: «محمد عبد البارى بوغرارة 16 سنة ، وعمر محمد الغريانى 17 سنة، وزكريا صالح محمد الغريانى 18 سنة، معاذ منصف صالح الحاج 16 سنة».

وأشار المصدر إلى أن الحادث «وقع أمام جامع العبس في منطقة كرسة 20 كلم غرب درنة».

ويتعرض عدد كبير من المسافرين لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب المطبات العشوائية والرمال الزاحفة، وعشرات الإبل الطليقة التي ترعى على هذه الطرق ، بالإضافة إلى تدهور الطرق الرئيسية والسرعة الزائدة لبعض سائقي السيارات.

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يذكر أن عدد حوادث المرور العام الماضي «2018» في مختلف مناطق ليبيا بلغت  4115، والضحايا 5668 ألفا، توفي منهم 2500 شخص، فيما وصلت الخسائر المالية الى قرابة 116 مليون دينار، وفقًا لرئيس قسم المرور والتراخيص في مديرية أمن طرابلس العميد محمد الباروني خلال حديثه لوكالة «فرانس برس» في أبريل الماضي.

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