إنقاذ 75 مهاجراً غير شرعي قرب جزيرة فروة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أغسطس 2019, 06:58 مساء
إنقاذ 75 مهاجراً غير شرعي قرب جزيرة فروة, 2 أغسطس 2019, (مكتب الإعلام والثقافة البحرية)

تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الغربي بالقوات البحرية، نقطة مصفاة الزاوية (الزورق الزاوية)، اليوم الجمعة، من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 75 مهاجرا غير شرعي من بينهم 3 نساء، وذلك شمال جزيرة فروة (تبعد 110 كيلو متر شمال غرب طرابلس).

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية - القوات البحرية الليبية، في بيان اليوم، أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من جنسيات مختلفة، شملت 7 سودانيين و14 صومالي، و5 جزائريين، و22 مغربي، و27 من بنغلاديش.

ولفت إلى نقل المهاجرين إلى ميناء مصفاة الزاوية، وإنزالهم في نقطة المصفاة، «بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية».

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