مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم الخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أغسطس 2019, 04:51 مساء
الزاوية الرفاعية بدرنة وبدء تحويلها إلى محل تجاري. (الإنترنت)

أكد مصدر محلي بمدينة درنة اقتحام مجموعة «سلفية متشددة» لعدد من الزاويا الصوفية واستغلالها لحسابهم الخاص، وسط صمت المسؤولين والأجهزة المعنية بالمدينة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «مجموعة سلفية متشددة قامت باقتحام الزاوية الرفاعية بحي الجبيلة وبدأت في تحويلها إلى محل تجاري، كما قامت نفس المجموعة بالاستيلاء على زاوية بن عيسى بحي المغار وقاموا باقتسامها فيما بينهم وكذلك الأمر مع زاوية سويكر بشارع البحر».

ولفت المصدر إلى أن هذه الزاويا «تشكل جزءًا من معالم درنة وتاريخها وينتفع بها الجيران في مناسباتهم الاجتماعية واستقبال المعزين في حالات الوفاة طيلة أيام العزاء».

من جهته طالب المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية،«الأجهزة الأمنية بالتدخل السريع وإخراج الجماعات السلفية المتشددة التي استولت على الزوايا الصوفية».

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وأشار المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية إلى أن «الزوايا الصوفية تتبع النقابة العامة للسادة الأشراف بموجب قرار من رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي»، وفقًا لبيان أصدره بالخصوص.

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