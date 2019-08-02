«بلدي يفرن» يعلن توقيت سحب السيولة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أغسطس 2019, 08:49 صباحا
أحد فروع مصرف الوحدة، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن المجلس البلدي يفرن، صباح اليوم الجمعة، موعد وتوقيت سحب السيولة المالية في المدينة.

وأشار المجلس إلى سحب السيولة من مصرف الوحدة (جامع الصع) يومي الأحد والاثنين المقبلين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، وفق بيان على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت إلى سحب السيولة من مصرف شمال أفريقيا (الظهرة) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء أيضا.

وأكد المجلس، أنه وبعد تأخر الحوالات المصرفية لشهري يونيو ويوليو الماضيين، تواصل مع إدارة مصرف ليبيا المركزي وإدارة الحوالات الداخلية بمصرف الجمهورية، لتوجيه كل حوالات المرتبات للشهرين في يوم واحد، منوها بأن كل الحوالات موجود في حسابات المواطنين حاليا.

يذكر أنه سبق وأعلن المجلس، بدء صرف السيولة مطلع الأسبوع المنقضي، لكن حدث تأخير، ما أحدث تعديلا في موعد صرفها، وهي تتوزع بواقع 1500 دينار من مصرف شمال أفريقيا، و1000 دينار من مصرف الوحدة.

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