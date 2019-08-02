مقتل 9 من قوات حكومة الوفاق في معارك جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أغسطس 2019, 01:19 صباحا
مقاتلون من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا يطلقون النار في الخامس والعشرين من مايو 2019 على مقاتلين موالين للمشير خليفة حفتر على طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس. (فرانس برس)

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، مصطفى المجعي، إن 9 عناصر من قواته قتلوا أمس الخميس في المعارك التي دارت ضد القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر جنوب طرابلس.

ونقلت كالة «فرانس برس»، عن المجعي قوله «قواتنا نفذت عملية نوعية في محور اليرموك - صلاح الدين جنوب طرابلس وسيطرت على مواقع هامة كانت تتواجد فيها قوات القيادة العامة».

وأضاف «تمكنا من تدمير 3 آليات وعربات مسلحة كما استحوذنا على 4 آليات»، مشيرا إلى أن «خسائر القوات بلغت 5 قتلى نتيجة غارة جوية فجر اليوم (الخميس)، و4 قتلى نتيجة الاشتباكات مع عناصر القيادة العامة».

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