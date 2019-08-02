بلديات طرابلس تطالب بسحب مخصصات النظافة من شركة الخدمات العامة لسوء أدائها

طرابلس تعاني من تكدس القمامة. (الإنترنت- الأرشيفية)

طالبت عدد من بلديات طرابلس، وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق بنقل المخصصات المالية التي وفرتها لشركة الخدمات العامة طرابلس إلى البلديات بسبب سوء أداء الشركة في ملف النظافة، حسب جاء في بيان مشترك للبلديات.

وذكر البيان أن عمداء بلديات طرابلس (أبو سليم- سوق الجمعة- طرابلس المركز- عين زارة- حي الأندلس- تاجوراء) عقدوا اجتماعا طارئا لمناقشة عددًا من القضايا في مقدمتها مشكلة تكدس القمامة وضعف أداء شركة الخدمات العامة في ظل عدم نقل الاختصاص للبلديات لإدارة ملف النظافة العامة ومعالجة النفايات.

اقرأ أيضًا.. مدير أمن طرابلس يطالب بحل سريع لمشكلة تكدس القمامة

وأشار البيان إلى أن ملف النظافة العامة مُسند إلى البلديات وفقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012، الأمر الذي أدى إلى عدم أداء البلديات لمهامها، مؤكدة أن عملية نقل الاختصاص لم تتم.

وأكد العمداء «ضرورة اتخاذ الإجراءات التنفيذية في نقل المخصصات المالية للبلديات في ظل سوء أداء شركة الخدمات العامة طرابلس خلال السنوات الماضية دون تحقيق الكفاءة المطلوبة التي تكفل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين».