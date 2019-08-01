شركة الكهرباء تستعيد 4 محولات هوائية استولت عليها مجموعة مسلحة

أكدت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الخميس، أنها استعادت أربعة محولات هوائية كانت استولت عليها مجموعة مسلحة في مدينة الزاوية غرب البلاد أثناء نقلها إلى مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المحولات الأربعة موجودة الآن بمقر إدارة التوزيع في المنطقة الغربية بعد تسلمها من الجهات الأمنية في مدينة الزاوية تمهيدا لنقلها إلى مدينة غريان.

وتقدمت الشركة العامة للكهرباء بالشكر إلى الإدارة العامة للتوزيع وإدارة توزيع الغربية والجهات الأمنية في مدينة الزاوية وكل من ساهم في إرجاع المحولات من أهالي مدينة الزاوية خدمة للوطن والمواطن.

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كانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت في وقت سابق اليوم أن مجموعة مسلحة مجهولة استولت على أربعة محولات هوائية جديدة كانت على متن الشاحنة المتجهة من منطقة القره بوللي إلى مدينة غريان، أثناء مرورها عند الجسر المؤدي إلى منطقة بئر الغنم بمدينة الزاوية.