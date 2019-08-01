المؤسسة الوطنية للنفط تبحث احتياجات بلدية نسمة وتعزيز التنمية بالمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 06:15 مساء
اجتماع صنع الله مع عميد بلدية نسمة لبحث احتياجات البلدية. (المؤسسة الوطنية للنفط)

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الخميس، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس مع عميد بلدية نسمة محمود الأشتر «لمناقشة احتياجات البلدية، وبحث سبل تعزيز التنمية بالمنطقة والاستجابة لتطلعات سكانها».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن صنع الله أكد خلال الاجتماع «التزام المؤسسة الدائم بسياسية الجار الطيب وسعيها المتواصل لتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق المجاورة لعملياتها».

حضر الاجتماع عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبوالقاسم شنقير، ومدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة المكلف مختار عبدالدائم، وأمين سر المجلس البلدي نسمة بشير عبدالنبي.

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