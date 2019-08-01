إنقاذ 44 مهاجرا غير شرعي في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 04:11 مساء
إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في زوارة

استلم مركز إيواء زوارة،اليوم الخميس، 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، بعد إنقاذهم في عرض البحر.

وتمكنت قوات أمن السواحل من إنقاذهم وسلمتهم إلى المركز للتحفظ عليهم لحين إتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم، بحسب إعلان مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في زوارة على صفحته بموقع «فيسبوك».

«داخلية الوفاق»: إنقاذ 26 مهاجرًا غير شرعي غرب زوارة

يذكر أن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق العقيد البشير بالنور، أعلن أن قسم مكافحة التهريب والتسلل بمكتب العمليات البحرية بالإدارة أنقذ 26 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر غرب مدينة زوارة منذ نحو أسبوع.

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