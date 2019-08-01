ارتفاع عدد العائلات النازحة من طرابلس إلى سرت لـ 670

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 01 أغسطس 2019, 03:05 مساء
مقر بلدية سرت، (الإنترنت: أرشيفية)

قال عضو المجلس البلدى سرت، رئيس لجنة الأزمة بسرت، صالح علي عيادة، إن عدد العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات في طرابلس إلى المدينة ارتفع إلى 670 أسرة.

ولفت عيادة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إلى تسجيل تلك العائلات في منظومة مكتب الشؤون الاجتماعية بسرت، مؤكدًا أن العدد يزداد يوميًا.

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وأوضح أن بلدية سرت، أصدرت قرارًا بصرف ألف دينار لكل أسرة نازحة، حين كان العدد 370 عائلة، وجارٍ الترتيب لإضافة باقي العائلات الأخرى، مؤكدا تقديم البلدية مساعدات إنسانية لهم، تمثلت فى مواد غذائية ومفروشات ومواد تنظيف ومستلزمات أطفال من حفاظات وحليب.

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