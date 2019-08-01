الموارد المائية بـ«الموقتة» تخطط لتوصيل مياه النهر الصناعي إلى المرج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 02:25 مساء
رئيس «الموارد المائية» بالحكومة الموقتة، المهندس عوض الدراسي، يتفقد مواقع للمؤسسة في المرج، 1 أغسطس 2019، (الموارد المائية)

أعلنت المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة، مناقشة توصيل خط مياه من النهر الصناعي إلى المرج، خلال زيارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس عوض الدراسي، إلى المدينة.

وبحث الدراسي، مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية المرج، المشاكل التى تواجة محطة التحلية، وتلوث الآبار الجوفية، ثم أجرى جولة ميدانية بكافة مواقع المؤسسة، ومنها خط وادي العيش، ومحطة الرفع بالمنطقة (ك)، وخطوط الصرف في منطقة حي الإمام مالك، وفق بيان أصدرته المؤسسة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وفي سياق متصل، عقد في مقر المؤسسة بـ«شحات»، لقاء بحضور وفد من المجلس التسييري بلدية براك الشاطئ، ونائب رئيس المؤسسة، إبراهيم غليون، الذي تناول مواضيع متعلقة بمشروعات شبكات المياه والصرف الصحي، وتسريع وتيرة العمل بها.

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