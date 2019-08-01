الدولار يستعيد الاستقرار في السوق الموازية

ودّع سعر صرف الدولار الأميركي موجة عدم الاستقرار التي سجلها في السوق الموازية اليومين الماضيين عقب صدور قرار المجلس الرئاسي بتخفيض رسوم البيع للنقد الأجنبي.

وصعدت العملة الأميركية على نحو طفيف بفارق قرش واحد، مسجلة 4.19 دينار مقابل 4.18 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: ما هي دواعي «المصلحة العامة» من تخفيض رسوم بيع النقد الأجنبي؟

ويوم الثلاثاء، أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قرارًا بتخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي إلى 163%، بدلًا عن 183% التي كانت محددة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (1) لسنة 2018، ما أدى إلى هبوط الدولار إلى نحو 4.09 دينار بالسوق الموازية.

في المقابل، هبط اليورو في تعاملات اليوم بشكل هامشي مسجلًا 4.62 دينار مقابل 4.63 دينار أمس، لكن الجنيه الإسترليني صعد بفارق قرش واحد مسجلًا 5.01 دينار مقابل 5 دينارات أمس. واستقرت الليرة التركية والدينار التونسي عند مستوى 0.75 دينار و1.44 دينار ليبي على الترتيب.