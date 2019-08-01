«تعليم الوفاق» تبحث عن حلول لمشكلة المقررات الدراسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 01:45 مساء
اجتماع لجنة متابعة سير العمل بالخطة التعليمية، 31 يوليو 2019، (تعليم الوفاق)

تعكف لجنة متابعة سير العمل بالخطة التعليمية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، على تقديم مقترحات لمعالجة أوضاع المدارس التي لم يستكمل طلابها المقررات الدراسية، مع مراعاة ظروف الطلبة النازحين عبر تقديم مقترح ينصُّ على معاملتهم بشكل استثنائي خلال التصحيح.

ووعد رئيس اللجنة، علي المهنكر، بطرح «حلول منصفة ومرضية لطلبة المدارس التي لم تستكمل المقررات الدراسية، وذلك وفق تقارير وإحصائيات مدروسة»، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وعقدت اللجنة، أمس الأربعاء، اجتماعًا تشاوريًا في مقر مركز المناهج؛ لمناقشة الحصر المنجز بشأن المدارس التي لم تستكمل المقررات الدراسية، وتحديد أسباب عدم استكمال تلك المقررات، وتقديم نتائج الحصر إلى اللجنة العليا للامتحانات.

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