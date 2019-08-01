مؤسسة النفط تستهدف زيادة إنتاج حقل غاز بحر السلام إلى مليار قدم مكعب يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أغسطس 2019, 12:28 مساء
لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مسئولي شركة إيني ومؤسسة النفط، 31 يوليو 2018، (حكومة الوفاق)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية اكتمال المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام، ما سيسهم في رفع القدرة الإنتاجية للحقل إلى مليار و100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا،بزيادة 105 مليون قدم.

وتنفذ شركة مليته للنفط والغاز المشروع، وفق بيان المؤسسة، اليوم الخميس، التي أشارت إلى بدء الإنتاج بالبئر التاسع في الحقل في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولفتت إلى الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في هذا الشأن أمس، إذ تناول مناقشة تطوير التراكيب البحرية (أ، هـ) الذي يندرج ضمن خطة تطوير تنفذها المؤسسة منذ شهر مارس من العام الجاري، وتقدّر تكلفتها بنحو 5.6 مليار دولار. 

وتوقعت المؤسسة بدء الإنتاج في التراكيب (أ، هـ) خلال الربع الثالث من العامين «2022 و2024» على التوالي، كما سيساهم هذا المشروع في إنتاج ما يقارب 760 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، إضافة إلى 35 ألف برميل من المكثفات في اليوم. 

كما تطرّق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون بين شركة إيني والشركة العامة للكهرباء؛ بهدف زيادة توليد الطاقة من خلال تنفيذ مشاريع التوليد النمطية، وكذلك مشاريع الطاقة المتجددة في مناطق مختلفة من البلاد.

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