إيطاليا ترفض استقبال سفينة أنقذت 40 مهاجرًا قبالة ساحل ليبيا

وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، (الإنترنت: أرشيفية)

رفضت السلطات الإيطالية السماح لسفينة الإنقاذ الألمانية «آلان كردي»، بالدخول إلى مياهها الإقليمية، بعدما أعلنت إنقاذ 40 مهاجرًا قبالة ساحل ليبيا.

وأعلن وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، أمس الأربعاء، توقيعه أمر حظر دخول المياه الإيطالية بحق السفينة، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال سالفيني: «إذا كانت المنظمة غير الحكومية تهتم حقًا بسلامة المهاجرين، فبإمكانها أن توجه مسارها إلى تونس، أما إذا فكرت بدلًا من ذلك في المجيء إلى إيطاليا، كما لو أن شيئًا لم يحدث، فإنها أخطأت في التقدير»، وفق تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكانت منظمة «سي آي» الإغاثية الألمانية، ذكرت أن سفينتها آلان كردي أنقذت المهاجرين، الذين كان من بينهم إمراتان وثلاثة أطفال، وطالبت السلطات الإيطالية بتوفير مرفأ آمن للرسو، منوهة بأن جزيرة لامبيدوزا هي الأقرب جغرافيا.