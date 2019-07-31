لجنة متابعة اتفاق تاورغاء مصراتة تبحث بنود المفقودين والتعويضات والخدمات

اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مصراتة وتاورغاء. (إدارة التواصل والإعلام)

عقدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بين تاورغاء ومصراتة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بحضور عضوي اللجنة المفوضين بوزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ووزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة؛ لبحث بنود الاتفاق الخاصة بعمليات البحث عن المفقودين والتعويضات وتهيئة الخدمات في بلدة تاورغاء.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها «فيسبوك» إن اجتماع اللجنة ناقش «تطورات تهيئة الخدمات القطاعية بتاورغاء، وتفعيل أنشطة شركة الخدمات العامة، التي من بينها إيجاد بدائل لنقل مخلفات ودعم الجهود الحالية لإزالة المعوقات».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن الاجتماع الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، تطرق كذلك إلى مناقشة «بند البحث عن المفقودين، بالإضافة إلى صرف باقي قيمة جبر الضرر حسب الاتفاق المبرم»، مشيرة إلى أن اللجنة «رحبت بزيادة العودة الطوعية لأهالي تاورغاء» وأكدت «أنها ستضع المجلس الرئاسي في صورة التطورات الميدانية في هذا الملف».