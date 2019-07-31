باشاغا يبحث مع منسقة خبراء مجلس الأمن انتهاكات حظر الأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 04:12 مساء

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فـتحي بـاشاغا، الأربـعاء، منسقة فريق الخبراء التابع إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن «ليبيكا ماجو مدار» وخبيري النقل والأسلحة بـاللجنة، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

وذكرت داخلية الوفاق أن «اللقاء استعرض حـالات عـدم الامـتثال لحظر الأسـلحة وانـتهاكات حـقوق الإنـسان والـقانون الإنـساني الـدولي والـجماعات الأجـنبية والـمرتزقة وتـدخل الجهات الخارجية فـي الشأن اللـيبي».

باشاغا يطالب الأجهزة الأمنية بالتعامل «بحزم» مع الاعتداءات على المرافق العامة

يشار إلى أن لجنة العقوبات المشكلة بموجب قرار 1973 للـعام 2011 والـتي جرى تحديد ولايتها بموجب القرار 2441 للعام 2018.

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