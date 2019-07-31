اختتام امتحانات التعليم الأساسي في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 02:51 مساء
طلاب يؤدون امتحانات شهادة التعليم الأساسي في سرت، (تعليم الوفاق: أرشيفية)

اختتمت امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في سرت، اليوم الأربعاء، والتي أداها 2334 طالبا وطالبة، ومن ضمنهم الطلاب النازحون من كافة المناطق.

وأجريت الامتحانات في 12 لجنة، هي «أبو زاهية، والاتحاد، والثورة العربية، والمجد، وصالح أبو يصير، وعقبة بن نافع، وجمال عبدالناصر، وقضوار السهولي، والشموخ، ويحيى الصهبي، ورفاق الغد، والقداحية المركزية»، وفق بيان وزارة التعليم بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وشارك في متابعة الامتحانات 380 ملاحظا، إضافة إلى 37 مراقبا، ولجان تربوية شملت «اختصاصيين اجتماعيين، ومرشدين نفسيين، ومكتب الفئات الخاصة».

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