«أركان الوفاق» تنفي اتهامات سلامة وتطالبه بتقديم «قوائم الإرهابيين»

شعار رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق، (الإنترنت: أرشيفية)

قالت رئاسة أركان العامة لقوات حكومة الوفاق، إنها «تتخذ كافة الإجراءات لمنع التحاق أيّ إرهابي أومتطرف بتصنيف دولي لعناصرها»، مهددة بـ«ملاحقة المبعوث الأممي، غسان سلامة، قانونيًا، إذا لم يقدم قوائم بالإرهابين الذي قال إنهم يقاتلون في صفوفها».

وكان سلامة أشار في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، إلى ازدياد «وتيرة تجنيد واستخدام المرتزقة الأجانب»، موضحًا أن «بعض العناصر المتطرفة قد سعت إلى اكتساب الشرعية من خلال الانضمام إلى هذه المعركة. وما هذا إلا وصفة لكارثة محدقة».

وأضاف سلامة أنه «يجب حث الأطراف المتنازعة على النأي بنفسها عن أي عناصر متطرفة تستخدم العنف وأن تعمل جاهدة على الحيلولة دون انضمامها إلى النزاع».

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إلا أن رئاسة الأركان نفت تصريحات سلامة، معقبة: «لا نعلم ما الشيء الذي اعتمد عليه سلامة في تصريحه ضمن إحاطته بشكل يتهم فيه جميع الأطراف بما فيهم قوات حكومة الوفاق، إلاّ إذا اعتمد على ما يرد على لسان مسؤولي قوات القيادة العامة، الذين وصل بهم الأمر إلى اتهام رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بالإرهاب والتطرف»، حسب بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن رئاسة الأركان ستعتبر ما قاله سلامة في الإحاطة «محاولة لتشويه قوات حكومة الوفاق»؛ إذ لم يقدم تلك القوائم.