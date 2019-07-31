مع خفض رسم بيع النقد إلى 163%.. كم يبلغ سعر العملات الدولية اليوم؟

مع قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خفض رسم بيع النقد الأجنبي بنسبة 20% من 183% إلى 163%، انخفضت بالتالي تكلفة شراء النقد الأجنبي من الجهاز المصرفي للتحويلات والاعتمادات ومخصصات الأفراد السنوية.

وبمقارنة حسابية لقيمة رسم بيع الدولار خلال 10 أشهر، نجد أنها بلغت 2.5343 دينار في 2 أكتوبر 2018، دينار، مقابل 2.2891 دينار اليوم الثلاثاء (31 يوليو الجاري)، ليتراجع سعر بيع الدولار من 3.9193 دينار إلى 3.6935 دينار خلال الفترة نفسها.

كذلك تراجعت قيمة رسم بيع العملة الأوروبية من 2.9376 دينار، إلى 2.5545 دينار، ليهبط سعر اليورو من 4.5429 دينار إلى 4.1217 دينار.

وأيضا العملة البريطانية التي بلغت قيمة الرسم عليها 3.3031 دينار، إلى 2.7838 دينار ليتراجع سعر بيع الجنيه الإسترليني إلى 4.4917 دينار مقابل 5.1015 دينار.

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يختص قرار رسم 163% على النقد الأجنبي بتحويلات الأفراد والاعتمادات المستندية والمخصصات السنوية للأفراد في حدود 10 آلاف دولار. وهو سعر الصرف الذي استحدثه برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليكون للعملات الأجنبية سعر ثالث أمام الدينار إلى جانب السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.