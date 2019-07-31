مركز مكافحة الأمراض: بدء توزيع لقاحات الأطفال على كافة مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 01:33 مساء

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبدالباسط سميو، إن عملية توزيع تطعيمات الأطفال ضد الحصبة وفيروس الحليمي البشري، بدأت بإشراف مباشر من الإدارة.

وأوضح سميو في تصريح نشره مركز مكافحة الأمراض عبر «فيسبوك» أن «عملية التوزيع جاءت عقب الانتهاء من الإجراءات الروتينية المتبعة من قبل جهاز الإمداد الطبي»، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات مهمة لضمان سلامة الأطفال.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع طعم الالتهاب الرئوي على كافة مناطق ليبيا بعد الانتهاء من إجراءاتها الروتينية.

وفِي السياق ذاته، طمأن سميو، المواطنين بـ«قرب توزيع طعم الروتا على كافة مناطق ليبيا عقب وصول باقي الشحنة إلى البلاد، والانتهاء من إجراءاتها الروتينية».

وعن مخصصات الجزء الثاني من العام 2019، أكد سميو، بدء جهاز الإمداد الطبي في إجراءات توريدها، مؤكدا أن الإجراءات أصبحت سلسة أكثر من ذي قبل.

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