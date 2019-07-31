إصلاح أعطال في شبكة الكهرباء بدرنة وطرابلس

أصلاح عطل في خط صادر عن محطة كهرباء بطرابلس، 31 يوليو 2019، (شركة الكهرباء)

نفذت فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء أعمال صيانة لأعطال وقعت في الشبكة بمدينتي درنة وطرابلس، أمس الثلاثاء.

وقالت الشركة إن أفراد الصيانة التابعين لدائرة توزيع درنة تمكنوا من إصلاح العطل الكهربائي الذي وقع نتيجة الرطوبة العالية، مما تسبب بانقطاع التيار عن منطقة السلخانة حي 400 في درنة، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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كما أجرى الفريق التابع لدائرة توزيع حي الأندلس في طرابلس أعمال صيانة على الخط الصادر عن محطة رجب أوحيدة بمنطقة الدريبي، حسب البيان.

جانب من أعمال الصيانة

إصلاح عطل في شبكة الكهرباء بدرنة

فريق الصيانة الذي أصلح عطل الشبكة في درنة