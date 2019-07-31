120 مليون دينار سيولة لفروع «الجمهورية» و«الوحدة» في طرابلس خلال يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 09:33 صباحا
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (الإنترنت: أرشيفية)

أصدر المصرف المركزي في طرابلس، الثلاثاء، بيانات تظهر رصد 120 مليون دينار سيولة مالية لفروع مصرفي الجمهورية والوحدة في العاصمة، خلال شهر يوليو الجاري.

وتوزعت السيولة بواقع 80 مليون دينار مخصصة لــ 55 فرعًا لـ«الجمهورية»، و40 مليونًا ضخت في 18 فرعًا لـ«الوحدة»، وفق البيانات المنشورة على صفحة المصرف بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأمس، أعلن «المركزي» بدء بيع 500 دولار بالسعر الرسمي، لكل فرد ضمن برنامج أرباب الأسر، في 20 أغسطس المقبل، موضحًا في منشور، أن «محافظ المصرف، الصديق الكبير، أصدر تعليمات بهذا الشأن بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج».

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