مقترحات دولية لحماية المهاجرين في المراكز قرب اشتباكات العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 09:05 صباحا
بعثة الاتحاد الأوروبي تستضيف لقاءً بشأن حماية المهاجرين في ليبيا، 30 يوليو 2019، (الاتحاد الأوروبي)

استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، لقاء لبحث حماية اللاجئين والمهاجرين في مراكز الإيواء القريبة من مناطق النزاع حول طرابلس، وذلك في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر.

وأوضحت البعثة أن الاجتماع شهد تقديم مقترحات من ممثلي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في هذا الشأن، وفق بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين تبادلوا الآراء بشأن تلك المسألة بشكل موسع، في حضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق، محمد الشيباني.

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