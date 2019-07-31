ألمانيا تجدد دعوتها إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 08:30 صباحا
سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، والنائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، 31 يوليو 2019، (حكومة الوفاق)

جدد سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، دعوة بلاده إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بـ«أسرع وقت»، وذلك خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق.

وبحث الطرفان التطورات في حرب العاصمة، كما تناولا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفق بيان إدارة التواصل والإعلام لحكومة الوفاق على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وتطرق الطرفان إلى مناقشة استكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية، والتأكيد على دور ألمانيا في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية

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