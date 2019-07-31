«رويترز»: إغلاق حقل الشرارة النفطي في ليبيا مجددًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 01:29 صباحا

كشفت وكالة «رويترز»، «إغلاق حقل الشرارة النفطي، الأكبر في ليبيا اليوم الثلاثاء، بعد غلق صمام على خط الأنابيب الذي يربط الحقل بمرفأ الزاوية النفطي»، حسب ما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع.

وأضافت الوكالة أنه «لم يتضح حتى الآن موقع الصمام». وكان الحقل، الذي ينتج 290 ألف برميل يوميًّا، أُغلق في وقت سابق هذا الشهر بعد أن سدت جماعة مجهولة صمامًا على خط الأنابيب الواصل إلى الزاوية ثم عاد ضخ النفط بيومين

عودة ضخ النفط من حقل الشرارة إلى مصفاة الزاوية

وتسبب الإغلاق، الذي استمر 3 أيام، في خسارة ما يناهز 290 ألف برميل يوميًّا بقيمة قرابة 19 مليون دولار، وذلك وفق تقديرات مؤسسة النفط، التي أعلنت فرض «القوة القاهرة» فيه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميرة هيا زوجة حاكم دبي تتقدم بطلب لحمايتها من الزواج القسري في بريطانيا
دولى
«مواصلات الوفاق» تنفي استخدام مطار معيتيقة عسكريا
ليبيا
سفير إيطاليا: حفتر لن يلقي السلاح.. وأفق الاتفاق لا يزال بعيدا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تفتح تحقيقا في حذف لقب نجلي حفتر
ليبيا
المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة الدورية إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019
ليبيا
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية لدبس الخروب