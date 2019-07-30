سالفيني: من يغذي الحرب في ليبيا يكره إيطاليا وأوروبا ويعرض أمن القارة للخطر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 08:02 مساء
وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني. (الإنترنت)

قال وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني إن «مَن يغذي الحرب في ليبيا، يكره إيطاليا وأوروبا ويعرِّض أمن القارة بأسرها للخطر» وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الثلاثاء.

وأضافت «آكي» إن سالفيني «استهجن استهداف مراكز طبية وأهداف مدنية في العاصمة الليبية، في إشارة إلى قصف جوي طال مستشفى ميدانيًّا ومدرسة في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي، اتهمت حكومة الوفاق الوطني قوات ما يسمى بـ(الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر، بشنه».

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن سالفيني «الذي لم يذكر قوات حفتر بالاسم» قال في تصريحه إنه «من غير المقبول الهجمات التي تشنها قوات متمردة ضد أهداف مدنية (مستشفيات ومطارات) ومن غير المقبول أيضًا صمت معظم المنظمات الدولية تجاه هذه الاعتداءات».

اقرأ أيضا: خلال اتصال هاتفي مع باشاغا.. سالفيني يتعهد بالضغط على الاتحاد الأوروبي «لوقف الهجوم على طرابلس»

ووفق وكالة «آكي» فإن «وزارة الداخلية الإيطالية أفادت بأن سالفيني استعرض اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الليبي فتحي باشاغا الوضع في طرابلس، خاصة ظروف السكان المدنيين ومسألة السيطرة على الهجرة»، حيث «أكد سالفيني خلال المحادثة الهاتفية الدعم والتعاون من طرف الحكومة الإيطالية»، معربًا عن «الأمل بعودة سريعة إلى الاستقرار هناك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«داخلية الوفاق» تفتح تحقيقا في حذف لقب نجلي حفتر
ليبيا
المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة الدورية إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019
ليبيا
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية لدبس الخروب