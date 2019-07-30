سالفيني: من يغذي الحرب في ليبيا يكره إيطاليا وأوروبا ويعرض أمن القارة للخطر

وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني. (الإنترنت)

قال وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني إن «مَن يغذي الحرب في ليبيا، يكره إيطاليا وأوروبا ويعرِّض أمن القارة بأسرها للخطر» وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الثلاثاء.

وأضافت «آكي» إن سالفيني «استهجن استهداف مراكز طبية وأهداف مدنية في العاصمة الليبية، في إشارة إلى قصف جوي طال مستشفى ميدانيًّا ومدرسة في طرابلس نهاية الأسبوع الماضي، اتهمت حكومة الوفاق الوطني قوات ما يسمى بـ(الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر، بشنه».

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن سالفيني «الذي لم يذكر قوات حفتر بالاسم» قال في تصريحه إنه «من غير المقبول الهجمات التي تشنها قوات متمردة ضد أهداف مدنية (مستشفيات ومطارات) ومن غير المقبول أيضًا صمت معظم المنظمات الدولية تجاه هذه الاعتداءات».

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ووفق وكالة «آكي» فإن «وزارة الداخلية الإيطالية أفادت بأن سالفيني استعرض اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الليبي فتحي باشاغا الوضع في طرابلس، خاصة ظروف السكان المدنيين ومسألة السيطرة على الهجرة»، حيث «أكد سالفيني خلال المحادثة الهاتفية الدعم والتعاون من طرف الحكومة الإيطالية»، معربًا عن «الأمل بعودة سريعة إلى الاستقرار هناك».